¤¢¤ÎÀ¾ÉðÂÇÀþ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¡£4Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Î»Í²ó¤ËÂÇ¼Ô11¿Í¤ÎÌÔ¹¶¤ÇÂçÎÌ6ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¼è¤ê¡¢6-0¤Î´°Éõ¾¡Íø¡£º£µ¨5»î¹çÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤ÈÀ¾¸ý¿·´ÆÆÄ¤Ë½éÇòÀ±¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÀ¾Éð¡¦À¾¸ý´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÖÎò»ËÅªÉÏÂÇÀþ¡×¤Î¸¶°ø¡¢¥Á¡¼¥àºÆ·ú¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¡¢´üÂÔ91ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿ºòµ¨¤Ï¥À¥ó¥È¥Ä¤ÎºÇ²¼°Ì¡£¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨.212¡¢ÁíÆÀÅÀ350¤â12µåÃÄ¤Î¥ï¡¼¥¹¥È¤È¤¤¤¦Ä¶¤Î¤Ä¤¯ÉÏÂÇ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¤¿¤Þ¤ë°ìÊý¤À¤Ã¤¿¡£¼óÇ¾¿Ø¤ò