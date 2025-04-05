µð¿Í¤Î¼çË¤¤¬¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Ûµð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í2.4²¯±ß¿½¹ðÏ³¤ì¡Ö¤±¤Ä¤¢¤Ê³ÎÄê¿½¹ð¡×¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡Ä½¹Ê¹Ï¢È¯¤Ç¤¤¤è¤¤¤è´ÆÆÄ¼ê·Á¤ËÃ×Ì¿½ý4ÈÖ¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ê28¡Ë¤¬4Æü¤Îºå¿À¤È¤Î»î¹çÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç20ÂÇ¿ô8°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨4³ä¡£µð¿ÍÀª¤¬ÂÇÎ¨30·æ¤ÎÃæ¤Ç5°Ì¤Þ¤Ç¤òÆÈÀê¤¹¤ëÃæ¡¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£4Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ï3ÂÇÀÊÌÜ¤ËÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨¤ò.375¤Ë²¼¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤Ç¤ËËÜÎÝÂÇ¤âÂÇ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢4ÂÇÅÀ¤Ï