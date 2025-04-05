¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡Ê48¡Ë¤¬4Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖÍ­ÅÄÅ¯Ê¿¤È¥³¥¹¤é¤ì¤Ê¤¤³¹¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë0¡¦48¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Î³¤³°ºîÉÊ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ºî²È¤äµÓËÜ²È¡¢´ÆÆÄ¶È¤Ê¤ÉÉý¹­¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Ò¤È¤ê¡£¡ÖºÇ¶á¤Ï±Ç²è¤è¤ê¥É¥é¥Þ¤Î¤Û¤¦¤¬¸«¤Á¤ã¤¦¡×¤È¡¢Apple TV+¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥»¥ô¥§¥é¥ó¥¹¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡Ö´ë¶È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÈëÌ©»ö¹à¤ò¼è¤ê°·¤¦²ñ¼Ò¡£²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë»þ¤ÏÈëÌ©¾ðÊó¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Î²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë1²óµ­²±