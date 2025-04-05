¹á¹Á¹ñºÝ¶õ¹Á¤Î¡ÖTHE PENINSULA BOUTIQUE¡×¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£2021Ç¯¤Ë¹á¹Á¤Î´ú´ÏÅ¹¤ò²þÁõ¤·¤¿¤Î¤ËÂ³¤¯¤â¤Î¤Ç¡¢¥ó¥É¥ó¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÍ­Ì¾¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢Conran and Partners¤¬³«È¯¤·¤¿¡¢¸½ÂåÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤ÈÅÁÅýÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥éÆÃÀ½¤Î¹ÈÃã¤ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ñ¥ë¥ß¥¨¤ä¼êºî¤ê¤Î¥¨¥Ã¥°¥í¡¼¥ë¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Ñ¥Õ¤Ê¤É¤Û¤«¡¢¥­¥ã¥Ã¥×¤ä¥¦