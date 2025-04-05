¤³¤Îµ­»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ëÇµÌÚºä46¤Î1´üÀ¸¤Ç¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¸å¡¢¸½ºß¤Ï·Ð±Ä¼Ô·ó¥×¥í¿ý»Î¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÃæÅÄ²ÖÆà¡Ê30¡Ë¤Î½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØÃæÅÄ²ÖÆà 1st ¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤ ²òÀÏ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡Ù¡Ê2025Ç¯3·î18ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÈ¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢4·î2Æü¤ËHMV&BOOKS SHIBUYA¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¡ØÃæÅÄ²ÖÆà 1st ¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤ ²òÀÏ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡Ù²ÖÊÁ¤Î½Õ¤é¤·¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÃæÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î