Trevor HunnicuttKanishka Singh[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £´Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÂæÏÑ¤Î¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥¦¡¼¹ñ²È°ÂÁ´²ñµÄÈë½ñÄ¹¤¬¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¤Î²ñÃÌ¤Î¤¿¤á¤ËÊÆ¹ñ¤ËÅþÃå¤·¤¿¤È¡¢´Ø·¸¶Ú¤¬£´Æü¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£±Ñ»æ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡Ê£Æ£Ô¡Ë¤ÏÀè¤Ë¡¢¥¦¡¼»á¤¬¡ÖÆÃÊÌ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²ñÃÌ¤Î¤¿¤á¤ËÂåÉ½ÃÄ¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï£±·î£²£°Æü¤Î½¢Ç¤°Ê¹ß½é¤á¤Æ¡£Ãæ¹ñ·³¤Ïº£½µ¡¢Åì¥·¥Ê³¤¤Ç