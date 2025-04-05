ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î¿¹ºêÍ§µª¡Ê45¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È´é½Ð¤·¡ÉÉ×ÉØÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¡Ä¿¹ºêÍ§µª¡¢¡È´é½Ð¤·¡ÉÉ×ÉØÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¿¹ºê¤Ï¡¢¡ÖÃ¶Æá¤È¤Î¼Ì¿¿¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö»ê¤é¤Ê¤¤½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬²ÈÂ²ÁÛ¤¤¤ÇÂº·É¤Ç¤­¤ë¿Í¡£¤³¤ÎÀè²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â°ì½ï¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¿´¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬Å¾¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿»ö¤Ë´Ø¿´¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë´Ø