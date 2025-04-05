JRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¤Î¾ïÀßÅ¹ÊÞ¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤ÎÅ´Æ»¥°¥Ã¥ºÀìÌçÅ¹¡ÖBLUE BULLET¡×¤¬¡¢JRÉÊÀî±Ø¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£ÉÊÀî±Ø¹½Æâ¤Ë¥ª¡¼¥×¥óJRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¤Ï2025Ç¯4·î2Æü¡¢Æ±¼Ò¤Î¾ïÀßÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï½é¤ÎÅ´Æ»¥°¥Ã¥ºÀìÌçÅ¹¡ÖBLUE BULLET¡×¤òJRÉÊÀî±Ø¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Î¿·´´Àþ²þ»¥Æâ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·´´Àþ0·Ï¡Ê²èÁü¡§PIXTA¡ËÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÅ´Æ»¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¡£¤Þ¤¿¡¢JR