¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡ËÀîºê¡¢Äá¸«¡¢ÀîºêÎ×¹Á¤Î£³½ð¤Ï£´Æü¡¢ÀàÅðÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¤Ç¤¤¤º¤ì¤â¼«¾Î½»½êÉÔÄê¡¢Ìµ¿¦¤ÎÃË¤ÎÍÆµ¿¼Ô¡Ê£µ£µ¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¡£ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¡¢Æ±Æü¸á¸å£¹»þ£±£°Ê¬¤´¤í¡¢Àîºê»ÔÀîºê¶è°°Ä®£±ÃúÌÜ¤Î¥³¥ó¥Ó¥ËÃó¼Ö¾ìÆâ¤Ë»ß¤á¤Æ¤¢¤Ã¤¿ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤Î¼ÖÆâ¤«¤é¶âÉÊ¤òÀà¼è¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àîºê½ð¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÀ¸³èÈñ¤¬Íß¤·¤¯¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡££³½ð´ÉÆâ¤Ç¤ÏºòÇ¯£±£²·î¤´