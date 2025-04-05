¤«¤Ä¤Æ¡ÖÀÄ½Á²¦»Ò¡×¤È¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¡¢º£¤Ç¤â¼Â¶È²È¡¦YouTuber¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÃË¤Î¡¢¤³¤ó¤Ê²ù¤·¤½¤¦¤Ê´é¤Ï¡¢¤á¤Ã¤¿¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥íÈÖÁÈ¡Ö¥Ñ¡¼¥é¡¼¥«¥ÁÀ¹¤êABEMAÅ¹¡×4·î4ÆüÊüÁ÷²ó¤Ë¤Ï¡¢ÀÄ½Á²¦»Ò¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä»°ºêÍ¥ÂÀ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¿ÍÀ¸½é¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³ÈÖÁÈ½Ð¸½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÈÖÁÈÂ¦¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿ÉÔ±¿¤ò¾·¤¯¿ô¡¹¤Î¹ÔÆ°¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÁ°¤Ë·âÄÀ¡£¥Ü¥íÉé¤±¤¹¤ë¡È¥á¥·¥¦¥Þ¡É±ÇÁü¤¬ÂçÎÌ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ü¥íÉé¤±¤Ë