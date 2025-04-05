¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤ß¤º¤¬¤áºÂ¡Ê¿åÉÓºÂ¡Ë¡×¤ÎÊý¸þÌó650¸÷Ç¯Àè¤ÎÏÇÀ±¾õÀ±±À¡Ö¤é¤»¤óÀ±±À¡ÊHelix Nebula, NGC 7293¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ò¸«¤Ä¤á¤ëµðÂç¤ÊÌÜ¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÅ·ÂÎ¤Ç¤¹¡£¡Ú¢¥ ÏÇÀ±¾õÀ±±À¡Ö¤é¤»¤óÀ±±À¡ÊHelix Nebula¡Ë¡×¡£¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¡ÊHST¡Ë¤Î²Ä»ë¸÷¥Ç¡¼¥¿¡¢¥Á¥ã¥ó¥É¥éXÀþ±§ÃèË¾±ó¶À¡ÊChandra¡Ë¤ÎXÀþ¥Ç¡¼¥¿¡¢VISTAË¾±ó¶À¤ÎÀÖ³°Àþ¥Ç¡¼¥¿¡¢GALEX»ç³°Àþ±§ÃèË¾±ó¶À¤Î»ç³°Àþ¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤Ã¤ÆºîÀ®¡ÊCredit: X-ray: NASA/CXC/SAO/