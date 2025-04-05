Æ»¤Î±Ø¡Ö¤¦¤¿¤·¤Ê¤¤¥Á¥í¥ë¤ÎÅò¡×¤Ï¡¢2025Ç¯4·î8Æü(²Ð)¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£ Æ»¤Î±Ø¡Ö¤¦¤¿¤·¤Ê¤¤¥Á¥í¥ë¤ÎÅò¡×  ½êºßÃÏ ¡§ËÌ³¤Æ»²Î»ÖÆâ»ÔÃæÂ¼72ÈÖÃÏ2(Æ»Æ»ÀÖÊ¿Æà°æ¹¾Àþ±è¤¤)ÅÅÏÃÈÖ¹æ ¡§0125-42-5566±Ä¶È»þ´Ö ¡§¡¦²Æµ¨±Ä¶È(4·î¡Á10·î)9:00¡Á18:00¡¢¥«¥Õ¥§(4·î¡Á10·î)10:00¡Á18:00¡¦Åßµ¨±Ä¶È(11·î¡Á3·î)10:00¡Á16:00¡¢¥«¥Õ¥§(11·î¡Á3·î)11:00¡Á16:00¡¦ÄêµÙÆü(ÄÌÇ¯)¡§·îÍËÆü¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï Æ»