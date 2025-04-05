PLANT¤Ï2025Ç¯4·î7Æü(·î)¡¢SUPER CENTER PLANT½Ð±ÀÅ¹Æâ¤Ë¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó(R)¤ÎÀìÌçÅ¹¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥Ð¥ó¥À¥¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×PLANT½Ð±ÀÅ¹¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£ ¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥Ð¥ó¥À¥¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×PLANT½Ð±ÀÅ¹   ½êºßÃÏ¡§ Åçº¬¸©½Ð±À»Ô±öÌêÄ®1408ÈÖÃÏ2SUPER CENTER PLANT½Ð±ÀÅ¹Æâ±Ä¶È»þ´Ö¡§ 8:00¡Á22:00(SUPER CENTER PLANT½Ð±ÀÅ¹¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤º¤ë)ÌÌÀÑ