¥¢¥È¥ì¼è¼ê¤Ç¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©Æâ¤«¤é18¤Û¤É¤Î¼òÂ¢¤¬¼è¼ê¤Ë½¸·ë¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°ñ¾ë¤ÎÃÏ¼ò¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¡ØSAKE MEETING 2025½Õ¡Ù¤ò2025Ç¯4·î12Æü(ÅÚ)¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ ¥¢¥È¥ì¼è¼ê¡ØSAKE MEETING 2025½Õ¡Ù  ¥¢¥È¥ì¼è¼ê¤Ç¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©Æâ¤«¤é18¤Û¤É¤Î¼òÂ¢¤¬¼è¼ê¤Ë½¸·ë¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°ñ¾ë¤ÎÃÏ¼ò¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¡ØSAKE MEETING 2025½Õ¡Ù¤ò2025Ç¯4·î12Æü(ÅÚ)¤Ë³«ºÅ¡£¢£°ñ¾ë¤Î¤ª¼ò¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¡ÖSAKE MEETING 2025½Õ¡×³«ºÅ³µÍ×¥¢¥È¥ì¼è¼ê4F¡Ø¤¿¤¤¤±¤óÈþ¤¸