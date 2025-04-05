¼ø¶ÈÃæ¤Ë¶µ¤¨»Ò¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢30ºÐ¤Î½Î¹Ö»Õ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½Î¹Ö»Õ¤ÎÇðÍ¤ÂÀÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£Ç¯1·î¡¢Åìµþ¡¦ÅìÂ¼»³»Ô¤Ë¤¢¤ëÅö»þ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿³Ø½¬½Î¤Ç¡¢¼ø¶ÈÃæ¤Ë10Âå¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤ÎÂÎ¤ò¿¨¤ë¤Ê¤É¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¢Âð¤·¤¿½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¬²ÈÂ²¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÇðÍÆµ¿¼Ô¤Ï6Æü¸å¤Ë¤³¤Î½Î¤òÂà¿¦¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÊÌ¤Î½Î¤Ç¹Ö»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È