¡Ö¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ý¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡×¡Ê£´Æü¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÏÈ¬²ó¤ÎÂè£´ÂÇÀÊ¤Ç±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç³«Ëë¤«¤é£¹»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££±»à¤«¤é¥í¥Ï¥¹¤¬º¸Á°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£¥ë¥¶¥ë¥É¤Ë¶ìÀï¤·¤¿ÂçÃ«¤Ïº¸ÏÓ¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥à¤È¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¤â¶¯Îõ¤Ê¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¤ï¤­µ¯¤³¤ë°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢½éµå¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¶Ë¤á¤¿¡££²µåÌÜ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤À¤Ã¤¿¤¬µå¿³¤ÎÈ½Äê¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡££³µåÌÜ¤Î¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï