¥È¥é¥¤¥º¤Ï4·î2Æü¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬Ë¡¡Ö¥·¥ã¥É¡¼¥¤¥ó¥°¡×¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¸ú²Ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Ä´ºº¤Ï¡¢2025Ç¯3·î19Æü¡Á24Æü¤Î´Ö¡¢15ºÐ¡Á59ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¸øÌ³°÷¡¦²ñ¼Ò·Ð±Ä¡¦Ìò°÷¡¦²ñ¼Ò°÷¡¦³ØÀ¸¡¦Àì¶È¼çÉØ¡¦¼çÉ×¡¦¼«±Ä¶È¡¦¥Ñ¡¼¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È1066¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¡£¡Ö¥·¥ã¥É¡¼¥¤¥ó¥°¡×¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¤ÎÊýË¡¡Ö¥·¥ã¥É¡¼¥¤¥ó¥°¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó4³ä¤¬¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¡¢