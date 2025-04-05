µíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¡Ö¤¹¤­²È¡×¤Ï¡¢Ä»¼è¸©¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÈÅìµþ¡¦¾¼Åç»Ô¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¥Í¥º¥ß¤ä³²Ãî¤¬º®Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢Àè·î31Æü¤«¤éÁ´¹ñ1800Å¹°Ê¾å¤ò°ì»þÊÄÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£·î4Æü¤«¤é°ú¤­Â³¤­´Ä¶­²þÁ±¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤ª¤è¤½170Å¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡¢¤Û¤ÜÁ´Å¹ÊÞ¤Î±Ä¶È¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢24»þ´Ö±Ä¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼è¤ê¤ä¤á¤Þ¤¹¡£ËèÆü¡¢¸áÁ°3»þ¤«¤é¸áÁ°4»þ¤Î´Ö¡¢±Ä¶È¤òµÙ»ß¤·¡¢½¸ÃæÅª¤ËÀ¶ÁÝºî¶È¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¹¤­²È¡ÖÅ¹ÊÞ±Ä¶ÈÃæ¤Ë¼Â»Ü¤·