¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÈÓË­¤Þ¤ê¤¨¡Ê£²£·¡Ë¤¬£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö£î£å£÷£ó£è£ï£å£ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö£Ô£ï£ä£ó¡×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃåÍÑ¡£¾å²¼¥Û¥ï¥¤¥È¤Î°áÁõ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¤â¿ÈÄ¹£±£¶£·¥»¥ó¥Á¤ÎÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¡ß️¤Þ¤ê¤¨¤Ã¤Æ¤£ºÇ¶¯¤À¤è¡Á¡Á¤«¤ó¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¡¢²Ä°¦¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤ï¡×¤È¤Û¤ì¤Ü¤ì