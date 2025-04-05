BS¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë2½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤·¤¿¡Ø¥ª¡¼¥É¥ê¡¼½ÕÆü¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤³¹¤Ç¼«Ê¢¤»¤ó¤Ù¤í¡Ù¤¬¡¢12Æü¤è¤ê¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡ÊËè½µÅÚÍË¸å10¡§00¡Ë¡£¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥ì¥®¥å¥é¡¼½é²ó¤Ï¡ÄÏ¡¾Â±Ø¤òË¬¤ì¤ë¼ò°û¤ßÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦½ÕÆü½Ó¾´¤Î¡Ö¼«Ê¢¤Î1000±ß¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«¶ãÌ£¤Ë¶ãÌ£¤ò½Å¤Í¤ë¥ê¥¢¥ë¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÈÖÁÈÆâÍÆ¤¬¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¡¢BS¥Æ¥ìÅì³«¶É25¼þÇ¯µ­Ç°ÈÖ