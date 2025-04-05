±Ñ¹ñ¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¡Ê40¡Ë¤ÎºÊ¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¡Ê43¡Ë¤¬¡¢2Æü¤Ë¼«¿È¤Î¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¥º¡¦¥¨¥Ð¡¼¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ò»Ï¤á¡¢1»þ´Ö¤â¤¿¤¿¤º¤Ë´°Çä¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥»¥ì¥Ö¤¬SNS¤Ë¾¦ÉÊ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¨´°Çä¤Ï¡¢ÏÃÂêºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤À¤ÈÈóÆñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÎÁÍý¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡¢¥¬¡¼¥Ç¥Ë¥ó¥°¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¿·ÈÖÁÈ¡Ö¥¦¥£¥º¡¦¥é¥Ö¡¢¥á¡¼¥¬¥ó¡×¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë·Á¤Ç¥í¡¼