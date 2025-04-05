4Æü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï430±ß°Â¤Ç´ó¤êÉÕ¤¯¤È¡¢¼è°ú³«»ÏÄ¾¸å¤Ë¤ÏÀáÌÜ¤Î3Ëü4000±ß¤ò³ä¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Àª¤¤¤Ï²ÃÂ®¤·¡¢²¼¤²Éý¤Ï°ì»þ1400±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£½ªÃÍ¤ÏÁ°¤ÎÆü¤è¤ê955±ß°Â¤¤3Ëü3780±ß¤Ç¡¢µîÇ¯8·î°ÊÍè¤Î¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê°æ½Ð¿¿¸ã»á¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÁê¸ß´ØÀÇ¥·¥ç¥Ã¥¯¡É¤Ç¤¢¤È2000±ß¤¯¤é¤¤¡£3Ëü1500±ß¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Î²¼ÍîÍ¾ÃÏ¤Ï¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×Íè½µ¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÏÂ³¤­¡¢±Æ¶Á¤Ï¿ô¥«·î