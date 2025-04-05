¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÏÁ´394¥Ú¡¼¥¸¤ËµÚ¤ÖÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ç¡Ö¥Õ¥¸¤ÎÅ·¹Ä¡×¤ÈÀ¯¼£¸¢ÎÏ¤Î¶á¤µ¤Ë¤âÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÌäÂê»ë¤·¤¿¤Î¤Ï¥º¥Ð¥ê¡¢°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Î¹ñÁò¤À¡£¡È3°­¿Í¡É¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤µ¤ì¤¿º´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¤ÏÂè»°¼Ô°ÑÄ´ºº¤ÇÌ¾ÍÀ²óÉü¡© ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¿·¤¿¤ÊÇúÃÆ¡×¤È¤Ï2022Ç¯9·î27Æü¤Î¹ñÁòÅöÆü¡¢¥Õ¥¸¤Ï¸áÁ°11»þ45Ê¬¤«¤é¸á¸å3»þ45Ê¬¤Þ¤ÇÆÃÊÌÈÖÁÈ¤òÊüÁ÷¡£¼Â¤ÏÅö½é¡¢¸á¸å1»þ45Ê¬¤«¤é2»þ´ÖÊüÁ÷¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢µÞ¤­¤çÁ°ÅÝ¤·¡£4»þ´Ö¤Ë³È