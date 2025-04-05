2022Ç¯¤Ë¿·³ã¸©¤ä»³·Á¸©¤ò½±¤Ã¤¿µ­Ï¿Åª¹ë±«¤ÇÈïºÒ¤·¡¢º£¤â±¿µÙ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëJRÊÆºäÀþ¡£5²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿JR¤È±èÀþ¼«¼£ÂÎ¤ÎÉüµì¸¡Æ¤²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢Âè»°¥»¥¯¥¿ー¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÅ´Æ»±¿±Ä¤ÇÇ¯´ÖºÇÂç7¡¥2²¯±ß¡£¥Ð¥¹¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ÇÇ¯´ÖºÇÂç9000Ëü±ß¤ÎÃÏ°èÉéÃ´¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¤Î»î»»¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£JRÂ¦¤Ï4¤Ä¤ÎÉüµì°ÆÄó¼¨ 3·î26Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿5²óÌÜ¤È¤Ê¤ëJRÊÆºäÀþ¤ÎÉüµì¸¡Æ¤²ñµÄ¡£JRÅìÆüËÜ¿·³ã»Ù¼Ò¤Î±©ÃæÅÄ½ß´ë²èÁíÌ³ÉôÄ¹¤ÏËÁÆ¬¡ÖÉüµì¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÃÏ