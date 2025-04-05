Image: valore ¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£»þ·×¤Ïº£¤ä¡¢¤¿¤À»þ´Ö¤òÃÎ¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤­¤Ê¤â¤Î¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤òÉ½¤¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¶õ¤ä¹Ò¶õµ¡¤¬¹¥¤­¡×¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤ò¤¦¤Þ¤¯É½¤»¤ëÏÓ»þ·×¤Ã¤Æ¡¢°Õ³°¤È¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ70¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¡¢¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¥Á¡¼¥à¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¡×¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿ÏÓ»þ·×¤¬