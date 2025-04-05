²¬»³»Ô¤Ç»ö¸Î»ö¸Î¼ÖÎ¾ 5Æü¸áÁ°6»þ50Ê¬¤´¤í¡¢²¬»³»ÔÆî¶èÆ£ÅÄ¤Î¹ñÆ»30¹æ¤Ç·Ú¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«ー¤¬É¸¼±¤ÎÃì¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­5¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¤¦¤Á£²¿Í¤¬½ÅÂÎ¤ÎÌÏÍÍ¡¢£±¿Í¤¬½Å½ý¡¢£²¿Í¤¬·Ú½ý¤Ç¤¹¡£Á´°÷10ºÐÂå¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¸ÎÅö»þ¡¢ÊâÆ»¤Ë¿Í¤Ï¤ª¤é¤º¡¢Â¾¤Ë¤±¤¬¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¸½¾ì¤Ï¸«ÄÌ¤·¤Î¤¤¤¤ÊÒÂ¦£²¼ÖÀþ¤ÎÄ¾ÀþÆ»Ï©¤Ç¡¢¼Ö¤Ï²¬»³»Ô³¹ÃÏÊýÌÌ¤ØËÌ¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£