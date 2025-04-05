¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Îasami.t¤Ç¤¹¡£ÈýÌÓ¤Ï¡¢´é¤Î°õ¾Ý¤òÂç¤­¤¯º¸±¦¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÈý¿¬¤Ç¤ª´é¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¹¤È´¤±´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤ÎÈý¿¬¤Î²«¶â¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¤½¤â¤½¤â²«¶âÈæ¤È¤Ï¡©¹¤È´¤±Èý¤òÉÁ¤¯»þ¤Ë¤Þ¤º¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¡¢ÈýÆ¬¡¢Èý»³¡¢Èý¿¬¤Î°ÌÃÖ¤Ç¤¹¡£ÈýÆ¬¢ª¾®É¡¤Î±äÄ¹Àþ¾åÈý»³¢ª¾®É¡¤Î³°Â¦¤«¤é¹õÌÜ¤Î±äÄ¹Àþ¾åÈý¿¬¢ª¾®É¡¤Î