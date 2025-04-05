½÷Í¥¥·¥ó¡¦¥¤¥§¥¦¥ó¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯»¶¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥ó¡¦¥¤¥§¥¦¥ó¡¢¡ÖÀ¶½ãÇúÈ¯¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¿·¿Í»þÂå´Ú¹ñ¥×¥íÌîµåµåÃÄ¤Î¥­¥¦¥à¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¤Ï¡¢4·î5Æü¤Ë¥½¥¦¥ë¡¦¹â¼Ü¥¹¥«¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëNC¥À¥¤¥Î¥¹Àï¤Ç¥·¥ó¡¦¥¤¥§¥¦¥ó¤¬»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2018Ç¯¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥·¥ó¡¦¥¤¥§¥¦¥ó¤Ï¡¢Netflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ø¥¶¡¦¥°¥í¡¼¥ê¡¼¡Áµ±¤«¤·¤­Éü½²¡Á¡Ù¤äDisney+¡Ø¥¸¥ç¥ó¥Ë¥ç¥ó¡§¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¸À¤¨¤Ê¤¤