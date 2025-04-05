Poppy McPhersonAntoni Slodkowski[¥Ð¥ó¥³¥¯/ËÌµþ £²Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç£³·î£²£¸Æü¤Ë¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡Ê£Í¡Ë£·¡¥£·¤ÎÂçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È³Æ¹ñ¤¬»Ù±ç¤ÎÄó¶¡¤äµß½õÂâ¤ÎÇÉ¸¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ãæ¹ñ¤À¡£µß½õÂâ¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤¬¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¾å¤Ç³È»¶¤·¡¢À¯ÉÜ¤âÂ¿³Û¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤òÁá¡¹¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÏ¢Ë®À¯ÉÜ¹çÍý²½ºö¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÐ³°»Ù±ç¤òÃ´¤¦ÊÆ¹ñºÝ³«È¯¶É¡Ê£Õ£Ó£Á