´¨¤¤Åß¤¬½ª¤ï¤ê¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤È¤È¤â¤ËÂ³¡¹¤È¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½Õ¥É¥é¥Þ¤Î¿ô¡¹¡£º£¥¯¡¼¥ë¤â40ºî¶á¤¤¥É¥é¥Þ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤¬¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Ìó40ºîÉÊ¤Î½Õ¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¤¬ÆÈ¼«¤ËÁª¤ó¤À´üÂÔ¤Î3ºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ê½Õ¥É¥é¥Þ¡×¥é¥ó¥­¥ó¥°TOP10¡ã¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡ä¢£¡ØÉ×¤è¡¢»à¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡Ù1ºîÌÜ¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°ÂÃ£Í´¼Â¡¢ÁêÉð¼Óµ¨¡¢°ë»³¤µ¤ä¤«¤¬¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤¹¤ë4·î7Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¡Ø