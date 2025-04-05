¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëU-17¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢×¢»³Ë¾´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-17ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¸½ÃÏ£´·î£´Æü¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸½éÀï¤ÇUAE¤ÈÂÐÀï¡££´¡Ý£±¤ÇÂç¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£³«»Ï£³Ê¬¤ËÀõÅÄÂçæÆ¤Î¥Ý¥¹¥ÈÄ¾·â¥·¥å¡¼¥È¤ËµÍ¤á¤¿FWµÈÅÄÌ«³¤¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢15Ê¬¤ËµÈÅÄ¡¢34Ê¬¤Ë²ÃÌÐ·ëÅÍ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç²ÃÅÀ¡£Á°È¾¤Ç£³ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢71Ê¬¤Ë£±ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢83Ê¬¤ËÀõÅÄ¤Î¥À¥á²¡¤·ÃÆ¤ÇÆÍ¤­Êü¤·¡¢¹¥È¯¿Ê¤ò¸«¤»¤¿