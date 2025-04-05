¥Ó¥Ç¥ª¥Æー¥×¤Î±ÇÁü¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ö2025Ç¯ÌäÂê¡×¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©»×¤¤½Ð¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿±ÇÁü¤ò»Ä¤½¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»×¤¤½Ð¤¬¾Ã¤¨¤ë¡Ö¥Ó¥Ç¥ª¥Æー¥×2025Ç¯ÌäÂê¡×¤¢¤ÎÆü¤Îµ­²±¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡Ä¥À¥Ó¥ó¥°ÀìÌçÅ¹¤ËÌ©Ãå ¤«¤Ä¤Æ¤É¤³¤Î²ÈÄí¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡¢¿Í¡¹¤Î»×¤¤½Ð¤òºÌ¤ë¡Ö¥Ó¥Ç¥ª¥Æー¥×¡×¡£¼Â¤Ïº£¡¢´íµ¡¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¥Ó¥Ç¥ª¥Æー¥×2025Ç¯ÌäÂê¡×¡£¥Æー¥×¤Î