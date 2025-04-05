1987Ç¯¤Îµ³¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é34Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤·¤¿Ì¾¼ê¡¦éâÌ¾ÀµµÁ»á¤Ï¡¢2022Ç¯3·î¤«¤éÄ´¶µ»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¤À¡£éâÌ¾»á¤Î½µ´©¥Ý¥¹¥ÈÏ¢ºÜ¡Ø¥¨¥Ó¥·¥ç¡¼±¹¼Ë¡Ù¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¿·¿Í¥¸¥ç¥Ã¥­¡¼¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ö¥ë¡¼¥°¥ì¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¡¢ÇÏ¤È´é¤òÉÕ¤±¹ç¤»¤ëéâÌ¾ÀµµÁ»á¡ö¡ö¡ö¤³¤Î3·î¡¢ÅìÀ¾¤Ç7¿Í¤Î¿·¿Í¥¸¥ç¥Ã¥­¡¼¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥ë¡¼¥­¡¼¤¿¤Á¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ïµ¤