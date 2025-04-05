¥È¥ê¥ó¥×Ž¥¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëŽ¥¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¡ÈºÇ¹â¤Î¤­¤â¤Á¤è¤µ¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Øsloggi(¥¹¥í¥®ー)¡Ù¤«¤é¡¢´À¤Ð¤à²Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥é¥¤¥È¥Üー¥ÀーÊÁ¤ÎŽ¢sloggi ZERO FeelⓇ Light(¥¹¥í¥®ー ¥¼¥í¥Õ¥£ー¥ëⓇ ¥é¥¤¥È)Ž£¤ò4·î2Æü(¿å)¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ëー¤ä¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ùー¥¸¥å¤Ê¤É¡¢Áª¤Ù¤ë¥«¥éー¤Ï4¿§¤Ç¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£ ¥¼¥í¥Õ¥£ー¥ëⓇ ¥é¥¤