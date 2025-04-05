¸µAKB48¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÃçÀîÍÚ¹á¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤Î¸ø¼°TikTok¡Ê@haruchan210¡Ë¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥­¥ì¥¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¸µAKB48¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥ÈÃçÀî¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥Ð¥ó¥ÉYovie&Nuno¤Î³Ú¶Ê¡ÖBunga Jiwaku¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤É½¾ð¤ä¿¶¤êÉÕ¤±¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤·¡¢ºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï340Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤Û¤É³È»¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï