15ºÐ¤«¤é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥ëー¥×AAA¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤ÆÂè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¡¢¸½ºß¡¢³¤³°¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ò¹­¤²¤Æ¤¤¤ëçÐ¿¿»ÊÏº¤µ¤ó¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥²¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¡¢³¤³°¤«¤é¤â´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊçÐ¤µ¤ó¤¬¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤ò¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤ªÊ¹¤­¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÁ´4²óÃæ¤Î1²ó¡Ë ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤³¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤ÏÈ¿Â§¡×AAA¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿Æ±»þ¤ÎçÐ¤µ¤ó ¤Û¤«¡ÊÁ´15Ëç¡Ë