µî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î±óÆ£¹Ò¤À¡£¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¡¢¥Õ¥ë¥¢¥à¡¢¥¤¥×¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á¡¢¥ß¥é¥ó¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¤É¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¤³¤³¤Ë¤­¤Æ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ø¤ÎÉüµ¢¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØEMPIRE OF THE KOP¡Ù¤Ï£´·î£´Æü¡¢¡ÖºÇ¶á¡¢¥¹¥«¥¤¡¦¥É¥¤¥Ä¤Î¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥×¥ì¥Ã¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥°µ­¼Ô¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ó¥È¥é¥Ï¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬¥¨¥ó¥É¥¦¤Ë´Ø¤·¤ÆÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¿ÍMF