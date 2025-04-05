¤ª¤½¤é¤¯Ã¯¤â¤¬¸«¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¼è¤Ã¼ê¡£¤ªÌòÎ©¤Á¥°¥Ã¥º¤ò³«È¯¤·¤¿À½Â¤¥áー¥«ー¤òË¬¤Í¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û"¤¢¤Î"¼è¤Ã¤Æ ¤ÏÀÅ²¬È¯¾Í¡ª ¡ãLIVE¤·¤º¤ª¤« ¿ùËÜ¿¿»Ò¥­¥ã¥¹¥¿ー¡ä ¡Ö°ú¤Ã±Û¤·¤ä¿·À¸³è¤Ê¤É¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤Î¥°¥Ã¥º¡¢¼Â¤Ï¾ÂÄÅÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡× ¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢À¸»ºÎÌ¤Ï²¯Ã±°Ì¡ªºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¤Ë¤¢¤ëÀ½Â¤¥áー¥«ー¡¢¥³¥È¥³¤Ç¤¹¡£ ¡ã¥³¥È¥³ Åì¹¯Íº¼Ò