¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¡¼´ÆÆÄ¤Î¿¿¹üÄº¤ò¸«¤¿¡Ø¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥Ê¥¤¥È¡Ù¤Þ¤º¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ­»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê23Ëç¡Ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¡¼´ÆÆÄ¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿¡ª ¤Þ¤º¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤âÂç¤¤¤Ë¤á¤Ç¤¿¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë´ò¤·¤¤¤Î¤Ï¡ØÃË¤¿¤Á¤ÎÈÔ²Î¡Ù¡Ø¥Ï¡¼¥É¡¦¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡Ù¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¹/¥ª¥Õ¡Ù¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó:¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë2¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Æ±´ÆÆÄ¤Î±ýÇ¯¤ÎÌ¾ºî¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡¢ºÇ¹â¤Ë¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤ÆÇ®¤¤¥¢¥¯¥·¥ç