¡Ò¡ÖÊì¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç»ä¤Ï3¿Í·»Ëå¡£·ÐºÑÅª¤ÊÍ¾Íµ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×ÃæÂ´¤ÇÆ¯¤­»Ï¤á¤¿ÌÚ²¼¤æ¤¦¤«¡Ê40¡Ë¤¬¡ÈÂç¿©¤¤½÷²¦¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Þ¤Ç¡Ó¤«¤éÂ³¤¯2009Ç¯24ºÐ¤Î¤È¤­¤Ë¡Ø¸µÁÄ¡ªÂç¿©¤¤²¦·èÄêÀïÁ´¹ñ½ÄÃÇ¿·½÷²¦È¯·¡Àï¡ÁÊ¡Åç¡¦¹­Åç¡¦´ôÉì¡¦·§ËÜÊÔ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤Î¹­ÅçÍ½Áª¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡ÖÂç¿©¤¤ÈÖÁÈ¤¬¤½¤ì¤Û¤É¹¥¤­¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ëÌÚ²¼¤¬¡¢¡ÈÂç¿©¤¤¡É¤ò¿¦¶È¤ËÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï¡Ä¡Ä¡£¡ÊÁ´4²ó