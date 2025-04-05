¥¦¥Ë¡¦¤¤¤¯¤é¡¦¥µ¡¼¥â¥ó10¿ÍÁ°¤ò¿©¤Ù¡¢15,000¥­¥í¥«¥í¥ê¡¼¤Î¥¹¥Æ¡¼¥­¤â´°¿©¡£½Å¤µ8¥­¥í¤ËµÚ¤Ö¥Á¡¼¥º¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Ð§¤ò»Ä¤µ¤º¿©¤Ù¤­¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¿©¤¤YouTuber¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤¿ÌÚ²¼¤æ¤¦¤«¡£º£Ç¯¡¢1·î31Æü¤Ë°úÂàÀë¸À¤ò¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÈà½÷¤Ë¡¢¡ÈÂç¿©¤¤¡É¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ò¿Ò¤Í¤¿¡£¡ÊÁ´4²ó¤Î1²óÌÜ¡¿#2¡¢#3¡¢#4¤òÆÉ¤à¡Ë¡Ú²èÁü¡Û ¡ÖÃæÂ´¤ÇÆ¯¤­»Ï¤á¤¿¡×¤È¸ì¤ëÌÚ²¼¤æ¤¦¤«¡Ê40¡Ë¤ò¸«¤ëÌÚ²¼¤æ¤¦¤«¤µ¤ó»£±Æ»³¸µÌÐ¼ù¡¿