¡Ò¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÂç¿©¤¤ÈÖÁÈ¤Ï¹¥¤­¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×ÌÚ²¼¤æ¤¦¤«¡Ê40¡Ë¤¬¡¢¹¥¤­¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¡ÈÂç¿©¤¤¡É¤ò¿¦¶È¤ËÁª¤ó¤À¥ï¥±¡Ó¤«¤éÂ³¤¯¡ÈÂç¿©¤¤YouTuber¡É¤È¤·¤ÆÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿ÌÚ²¼¤æ¤¦¤«¤¬¡¢2024Ç¯8·î¡¢ÁÐ¶ËÀ­¾ã³²¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£½çÉ÷ËþÈÁ¤Ë¸«¤¨¤¿Èà½÷¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡ÊÁ´4²ó¤Î3²óÌÜ¡¿#1¡¢#2¡¢#4¤òÆÉ¤à¡Ë¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÊì¤Ï13Ç¯Á°¼«»¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¤â¤¦¸å²ù¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¸µ¡ÈÂç¿©¤¤YouTuber¡É¤Î