ÂÎ´ó¤»¹ç¤¤ÃçÎÉ¤¯¤ªµÙ¤ßÊ¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¤ÎÆ°Êª±à¡ÖÅþÄÅ¤Î¿¹¸ø±à¡×¤¬¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£¥×¥ì¡¼¥ê¡¼¥É¥Ã¥°¤Î?¤ªÃë¿²?¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¥×¥ì¡¼¥ê¡¼¥É¥Ã¥° ¤´¤Þ¤Î»Æ¡£ ¤¹¤¯¤¹¤¯À®Ä¹Ãæ¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢3·î1Æü¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î3É¤¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬ÂÎ¤ò´ó¤»¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÃçÎÉ¤¯Ì²¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö»õ¤âÀ¸¤¨¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤È¤ª¤ê1É¤¤Ï¸ý¤¬³«¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®¤µ¤Ê»õ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£¡Ö»õ¤âÀ¸¤¨¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¾®¤µ¤Ê»õ¤â¥Á¥é¥ê¡ÖÅ·»È¤Î¿²´é¡×