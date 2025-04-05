3·î¡¢Ê¡²¬¤Ë¤æ¤«¤ê¤ÎÍ¥¤ì¤¿Èþ½Ñºî²È¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖÂè3²óÊ¡²¬¥¢¡¼¥È¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤ÎÍ¥½¨¾Þ¤Ë¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë³°ÅÄµ×Íº¤µ¤ó¡Ê65¡Ë¤ÈµÜÀî·É°ì¤µ¤ó¡Ê64¡Ë¤é¤Ë¤è¤ëÈþ½Ñ²È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖSECONDPLANET¡Ê¥»¥«¥ó¥É¡¦¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡Ë¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£¸¶Çú¤¬Åê²¼¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖÈïÇúÃÏ¡×¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾®ÁÒ¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£ºîÉÊ¤ÏÊ¡²¬»ÔÃæ±û¶è¤Î»ÔÈþ½Ñ´Û¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Èþ½Ñ´Û¤Î°ìÉô²°¤Ë¡¢2¿Í¤¬ºòÇ¯À©ºî¤·¤¿¥¤