¹­Åç¡¦¿¹²¼Äª¿ÎÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Î¡Öº²¤ÎÅêµå¡×¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£º£µ¨£²»î¹çÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿£´Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ç£¸²ó¤ò£±£°£¸µå¡¢£´°ÂÂÇÌµ»Íµå£²¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£¸¡½£²¤Ç²÷¾¡¤·Ï¢ÇÔ¤ò£²¤Ç»ß¤á¡¢¼«¤é¤âº£µ¨½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¥×¥í½é¤ÎÂçÌò¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿³«Ëëºå¿ÀÀï¡Ê£²£¸Æü¡¦¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤â£·²ó£²¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é½é²ó¤ËÍá¤Ó¤¿º´Æ£µ±¤ÎÀèÀ©£²¥é¥ó¤¬Ã×Ì¿½ý¤È¤Ê¤ê¡¢ÇòÀ±¤Ï¸Æ¤Ó¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤â£³²ó¤ËËÒ¤Î