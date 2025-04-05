ËÜÆü¤âÂç¹Ó¤ì¤ÎÃæ¡¢¥É¥ëÇã¤¤Ìá¤·²ÃÂ®¥É¥ë±ß¤Ï£±£´£´±ßÂæÈ¾¤Ð¤«¤é£±£´£·±ßÂæÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç°ì»þÈ¿Å¾¡á£Î£Ù°ÙÂØ³µ¶· ¤­¤ç¤¦¤Î£Î£Ù°ÙÂØ»Ô¾ì¡¢ËÜÆü¤â»Ô¾ì¤ÏÂç¹Ó¤ì¤ÎÃæ¡¢¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥É¥ëÇã¤¤¤¬²ÃÂ®¤·¡¢¥É¥ë±ß¤Ï½øÈ×¤Î²¼¤²¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤¬£²£°£°£°¥É¥ëÄ¶µÞÍî¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉÔ°ÂÄê¤ÊÆ°¤¯¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¥É¥ë±ß¤Ï½øÈ×¤Ë£±£´£´±ßÂæÈ¾¤Ð¤Þ¤ÇµÞÍî¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ËÂÐ¤·¤ÆÃæ¹ñ¤«¤é¤ÎÊóÉüÁ¼ÃÖ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç»Ô¾ì¤Î¶ÛÄ¥¤¬°ì