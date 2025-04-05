Ìµ¼ýÆþ¤È¤Ê¤ë65ºÐ¤«¤é70ºÐ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï75ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¶õÇò´ü´Ö¤ò¡¢¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Ç·êËä¤á¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ëÌ¤Íè¤¬¡¢Áê¼¡¤°Ë¡²þÀµ¤Ç¤Û¤Ü³ÎÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ÛÍÑµÁÌ³¤Ï65ºÐ¤Þ¤Ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢2¤ÄÌÜ¤Î²Ô¤®¸ý¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ï²¼ÁØÏ·¿Í¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¡£³ô¤ä°ÙÂØ¤ÎÍð¹â²¼¤Ç¿·NISA¤âÉÝ¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Î´íµ¡¤¬¤¤¤º¤ìË¬¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢²ò·èºö¤¬1¤Ä¤À¤±¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤°¡¢¡Ö²Ô¤®¸ý¡×¤ò2¤Ä¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£²Ô¤®¸ý¤ò2¤Ä¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢Ç¯¼ý¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢ÀáÀÇ¤â¤Ç¤­¡¢¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ