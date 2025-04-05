2026Ç¯½Õ¤ËÂç³Ø¤ª¤è¤ÓÂç³Ø±¡¤òÂ´¶ÈÍ½Äê¤Î³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ºÎÍÑÀâÌÀ²ñ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢½¢¿¦³èÆ°¤¬Àµ¼°¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥ó¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢2026Ç¯Â´¶ÈÍ½Äê¤Î³ØÀ¸¥æ¡¼¥¶¡¼Ìó19Ëü¿Í¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ò¥é¥ó¥­¥ó¥°·Á¼°¤ÇÈ¯É½¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÁí¹ç¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃíÌÜ´ë¶È¤Ë¼ÂºÝ¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤â¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥é¥¤¥ÕÊÔ½¸Éô¡Ë¤¹¤Ç¤ËÆâÄêÎ¨¤ÏÌó4³ä26Ç¯Â´½¢³èÀ¸¤ÎÃíÌÜ´ë¶È¤Ï¡©2026Ç¯½Õ¤ËÂç³Ø¤ª¤è¤ÓÂç³Ø±¡