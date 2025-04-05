5Æü6»þ00Ê¬¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯6·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ1540±ß°Â¤Î3Ëü2220±ß¤ÇÌë´Ö¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ3Ëü3780.58±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï1560.58±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï5Ëü9636Ëç¤À¤Ã¤¿¡£ TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2362.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ113¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¸½Êª½ªÃÍÈæ119.56¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤À¤Ã¤¿¡£ ÌÃÊÁÀ¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ½ÐÍè¹â Æü·Ð225ÀèÊª 32220 -1540 59636 Æü