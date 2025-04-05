Æ£°æ¿¿¼£Âç°Ó¤¬½Ð·âÅöÆü¤Ë½ñ¤¤¤¿²ÈÂ²¤Ë°¸¤Æ¤¿°ä½ñÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¡¢ÆÃ¹¶Ââ°÷¤È¤·¤Æ27ºÐ¤ÇÀï»à¤·¤¿Æ£°æ¿¿¼£Âç°Ó¤Î¿ô¡¹¤Î°äÉÊ¤¬¡¢³¤·³¹Ò¶õÂâ¤Î¤¢¤Ã¤¿ÂçÊ¬¸©±§º´»Ô¤Ë´óÂ£¤µ¤ì¤¿¡£°ä½ñ¤Ï6ÄÌ¤¢¤ê¡¢³Ð¸ç¤òµ­¤·¤¿¤â¤Î¤ä¡¢Ç¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿Äï¤Ë°¸¤Æ¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤¿Í¥¤·¤¤Ê¸ÌÌ¤â¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ6Æü¤Ç80Ç¯¡£»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÆÃ¹¶¤òÁ°¤Ë¤·¤¿Ê£»¨¤Ê¿´¶­¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀïÁè¤ò¹Í¤¨¤ë¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£1917Ç¯¡¢µÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô¤Ë8